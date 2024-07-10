Batman'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Batman-Siirt karayolu Körük Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, ancak sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Batman'da trafik sinyalizasyon direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Batman- Siirt karayolu Körük Kavşağı'nda Emin Özcan (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik sinyalizasyon direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emin Özcan ve yanındaki kişi hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN