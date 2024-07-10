Batman'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Batman'da trafik sinyalizasyon direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Batman- Siirt karayolu Körük Kavşağı'nda Emin Özcan (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik sinyalizasyon direğine çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emin Özcan ve yanındaki kişi hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN