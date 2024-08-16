Batman'da trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ve yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi. Yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı sürücü olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN