Batman'da trafik kazasında ağır yaralanan kız hayatını kaybetti
Batman-Siirt çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen 15 yaşındaki Viyan Toran Gelir, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kız, hayatını kaybetti.
21 Şubat'ta Batman- Siirt çevre yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen çalışan Viyan Toran Gelir'e (15) otomobil çarptı. Metrelerce havaya fırlayan Gelir, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN