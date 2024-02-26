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Batman'da trafik kazasında ağır yaralanan kız hayatını kaybetti

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Batman-Siirt çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen 15 yaşındaki Viyan Toran Gelir, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kız, hayatını kaybetti.

21 Şubat'ta Batman- Siirt çevre yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeyen çalışan Viyan Toran Gelir'e (15) otomobil çarptı. Metrelerce havaya fırlayan Gelir, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye sevk edildi. Gelir, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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