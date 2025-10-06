Batman'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Çevre Yolu'nda seyir eden F.İ. idaresindeki kamyon, bir otomobile çarptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, kamyon şoförünü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü ve otomobil sürücüsü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tarafların yakınları arasında da gerginlik çıkınca olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıttı. Durumu ağır olan kamyon sürücüsünün Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN