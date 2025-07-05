Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Batman kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, sonuç olarak iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Batman kent merkezinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün yeni Siirt çevre yolu TPAO Bulvarı üzerinde 22.30'da meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 HFR 899 ile 34 BUU 203 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazada iki vatandaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı iki vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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