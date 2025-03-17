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Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, saat 14.30'da Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde gitmekte olan 33 AVV 084 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada iki vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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