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Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: İki Yaralı
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Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu.

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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