Batman'da trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

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Batman'da trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da trafik kazası: 6 yaralı

Batman-Hasankeyf karayolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.

HASANKEYF, BATMAN (İHA) - Batman- Hasankeyf karayolunda lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman-Hasankeyf kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 01 ZG 454 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiği patladı. Takla atarak tarlaya uçan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılardan 3 kişiyi ayakta tedavi edilirken 3 kişi de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasankeyf, Otomobil, Batman, 3. Sayfa, Haberler

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