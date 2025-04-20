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Batman'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yoldan çıkarak taşlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yolağzı Mahallesi'nde M.A. (26) yönetimindeki 06 CAU 550 otomobil, virajı alamayarak yoldan çıkıp taşlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte İ.Ö. (23), D.D. (19), R.N.Ö. (20) ve Ü.G.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Gercüş Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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