Batman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman- Beşiri kara yolunda S.P. idaresindeki 33 AFN 26 plakalı otomobil ile A.E.K. idaresindeki 31 RZ 778 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı. - BATMAN