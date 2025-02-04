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Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Batman kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Batman kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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