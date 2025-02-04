Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman kent merkezinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN