Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kozluk ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi'nde plakaları öğrenilmeyen hafif ticari araç ile otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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