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Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Batman'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Çamlıtepe Mahallesi 4053 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 59 DDT 334 plakalı otomobil ile 20 J 0092 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın riskine karşı önlem alırken, 2 yaralı ise kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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