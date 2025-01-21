Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Batman'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Batman Çamlıtepe Mahallesi 4053 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 59 DDT 334 plakalı otomobil ile 20 J 0092 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın riskine karşı önlem alırken, 2 yaralı ise kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN