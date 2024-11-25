Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Batman'da seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Komando Mahallesinde seyir halindeki 2 otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN