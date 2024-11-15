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Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Batman'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir kamyonet, hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kontrolden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Batman Beşevler Mahallesinde meydana geldi. Sokak arasında seyir halindeki kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada 2 araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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