Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Batman'da Gültepe Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Batman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Gültepe Mahallesinde seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN