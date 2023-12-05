Batman'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Batman'ın Kültür Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kültür Mahallesinde seyir halindeki 04 D 6872 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 72 SSP 938 plakalı hafif ticari aracın altına girdi. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç kaldırımda bulunan elektrik trafosunun üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN