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Batman'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

5 Aralık 2023 11:25 Son Güncelleme: 11:27 Abone Ol

Batman'ın Kültür Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.