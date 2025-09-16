Haberler

Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza yeni sanayi kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
