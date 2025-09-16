Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza yeni sanayi kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN