Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada, yaralıya sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 72 DA 188 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen bir başka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, kaza çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
