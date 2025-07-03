Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Y.A. (40) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Gültepe Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde henüz plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olduğu öğrenilen Y.A. (40) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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