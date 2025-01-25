Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.
Batman'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde 34 TS 2849 plakalı hafif ticari araç ile 41 DM 597 plakalı otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN