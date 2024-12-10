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Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Batman'da hafif ticari aracın kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kurtarıldı.

Batman'da hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Huzur Mahallesi Doğuş Caddesi'nde 72 EC 443 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden 35 GB 3655 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilip Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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