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Batman'da Trafik Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Batman'da Trafik Güvenliği Denetimleri Sürüyor
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Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik kazalarını önlemek ve güvenli sürüşü teşvik etmek amacıyla denetimlerini KGYS ve hava destekli dronlarla sürdürüyor. Denetimlerde kural ihlalleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Batman Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, il genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli sürüşün teşvik edilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve hava destekli dron denetimleri devam ediyor. Denetimlerde, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanımı gibi kural ihlalleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Yetkililer, denetimlerin aralıksız şekilde süreceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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