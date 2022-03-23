Batman'da TPAO'ya ait kabloları çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

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Batman'da TPAO'ya ait kabloları çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da TPAO'ya ait kabloları çalan hırsızlar yakalandı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Oğuz köyünde TPAO'ya ait olduğu belirtilen kuyudan kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Oğuz köyünde Tpao'ya ait olduğu belirtilen kuyudan kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesi Oğuz köyünde meydana gelen TPAO kuyusundan kablo hırsızlığı olayı ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde TPAO'ya ait kabloları şüpheli Y.A. ve H.A'nın çaldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla Y.A. ve H.A'nın ikametlerinde yakalandığı bildirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Y.A. isimli şahsın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, H.A'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşiri, Batman, TPAO, 3. Sayfa, Haberler

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