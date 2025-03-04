Batman'da Tombala Oyunu Oynatanlara İdari Ceza

Batman'da tombala ile kumar oynatan 5 kişiye idari, kumar oynayan 33 kişiye ise para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde bir iş yerinde tombala ile kumar oynatıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen baskında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. 5 şahıs hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı, kumar oynadığı belirlenen 33 şahsa ise 305 bin 151 TL idari ceza uygulandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - BATMAN