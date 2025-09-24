Batman'da Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Batman'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır yolu Batman girişinde yaşandı. Seyir halindeyken dorseden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN