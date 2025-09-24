Haberler

Batman'da Tırın Dorsesinde Yangın Çıktı

Diyarbakır yolu Batman girişinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Sürücünün dikkati sayesinde yangın kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Batman'da seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır yolu Batman girişinde yaşandı. Seyir halindeyken dorseden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
