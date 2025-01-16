Batman'da Tırda 3 Kilo 50 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Batman'da gerçekleştirilen bir narkotik operasyonunda, şüpheli bir tırda 3 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Batman'da bir tırda 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphelenilen bir tır durdurularak arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin tepki verdiği yeri kontrol eden polisler, çantada 3 poşet içinde 3 kilo 50 gram metafetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa