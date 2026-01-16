Batman'da tır ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Batman'da Emek Bulvarı OSB yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında tır ile minibüs çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Emek Bulvarı OSB yolu üzerinde tır ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
