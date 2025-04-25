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Batman'da Tespih Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

Batman'da Tespih Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü
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Batman'da emanet tespih yüzünden çıkan bir tartışma, silahlı kavgaya neden oldu. Olaya karışan İ.Ç., kimliği belirsiz bir kişi tarafından ayaklarından vurularak yaralandı. Sağlık durumu iyi olan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Batman'da emanet tespih yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahla ayaklarından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (32) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında emanet edilen bir tespih nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada İ.Ç., kimliği belirsiz kişi tarafından açılan ateş sonucu iki ayağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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