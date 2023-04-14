Batman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenler ve örgüt propagandası yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN