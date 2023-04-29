Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

BATMAN - Batman'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.