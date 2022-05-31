Batman'da telefonlara sızarak kişilerin bilgilerini ele geçiren 6 kişi operasyonla yakalandı - Haberler

Batman'da internet üzerinden vatandaşların kimlik bilgilerini, kredi kartı ve banka hesabını ele geçiren 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, yapılan operasyonlar neticesinde 6 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "Takip edilen şahısların; temin ettikleri zararlı yazılımlar üzerinden, gerçek mobil uygulamaları taklit eden şekilde korsan uygulamalar oluşturdukları ve bu uygulamaların android sistemli cihazlara yüklenebilmesini sağlayan bağlantı adreslerini sosyal medya uygulamalarında, çeşitli temalarda reklam paylaşımları yaparak başkalarının telefonlarına yüklenmesini sağladıkları, bu yöntemle çok sayıda vatandaşımızın ve yabancı ülke vatandaşlarının da telefonuna sızarak mobil bankacılık, kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirdikleri anlaşılmıştır" denildi.

Şüphelilerin, mağdur ettiği kişilere ilişkin incelemelerin devam ettiği ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı, diğer 3 şüpheli şahıstan birinin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 2'sinin ise yetkili mahkeme tarafından tutuklandığı kaydedildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa