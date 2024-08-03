Batman'da Tekstil Fabrikası İnşaatında İşçi Ölümü

Batman Organize Saniye bölgesinde bulunan tekstil fabrikası inşaatında yüksekten düşerek aralanan işçilerden Ali Kizar hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman'da önceki gün Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasının inşaatında çalışan Ali Kizar ile Mehmet Aslan binanın inşaatından aşağı düşerek yaralanmış, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Ali Kizar, iç kanama sonucu hastanedeki hayatını kaybetti. Kizar'ın cenazesi Batman'da toprağa verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN