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Batman'da Tefecilere Operasyon: Bir Şahıs Tutuklandı

Batman'da Tefecilere Operasyon: Bir Şahıs Tutuklandı
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Batman'da tefecilik yaptığı tespit edilen bir şahıs, düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı. Şahsın ikametinde düzenlenmiş senetler ve para alım bilgileri bulundu.

Batman'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; vatandaşlara faiz karşılığında senetle borç para veren ve borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen bir kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şahsın ikametinde yapılan aramada 12 şahıs adına düzenlenmiş 27 senet ve çok miktarda para alım bilgilerinin bulunduğu not kağıdı ele geçirildiği, gözaltına alınan şahsın tutuklandığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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