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Batman'da Tefecilere Operasyon: 1 Tutuklama

Batman'da Tefecilere Operasyon: 1 Tutuklama
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Batman'da tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda senet, banka kartı ve silah ele geçirildi.

Batman'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesince tefecilik yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında mağdur şahıslara faiz karşılığında vadeli olarak senetle borç para veren, borçlar ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen, icraya vermek suretiyle tahsil etmeye çalışan 3 şüpheli tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda 4 farklı şahıs adına düzenlenmiş toplamda 5 adet senet, biri adına senet düzenlenen şahsa ait olmak üzere farklı şahıslara ait 3 adet banka hesap kartı, 1 adet tüfek ve 38 adet kartuş ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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