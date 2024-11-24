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Batman'da Taziye Dönüşünde Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Batman'da Taziye Dönüşünde Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Batman'da taziye dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına otomobil çarptı. Kazada Fikriye Çetin hayatını kaybederken, Fidan Özerdem ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da taziye dönüşü otomobilin çarptığı iki kadından biri hayatını kaybederken, biri yaralandı.

Kaza Batman Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir taziyeden dönüp evlerine gitmekte olan Fikriye Çetin (65) ve Fidan Özerdem isimli iki kadına yolun karşı tarafına geçmek isterken sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı, kazada Fikriye Çetin hayatını kaybederken Fidan Özerdem ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Bir Kalp Bir Umut Derneği üyeleri olan Fikriye Çetin ve Fidan Özerdem'in, bir gün önce dernek bahçesinde yapılan bir etkinlikte görüntüleri ortaya çıtı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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