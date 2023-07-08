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Batman'da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Batman'da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

3. Sayfa Haberleri

Cudi Mahallesi'nde yaşayan Murat E. (42), eşi Aysel E. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Murat E, tabancayla 5 çocuk annesi Aysel E'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat E. gözaltına alındı, sağlık ekiplerince kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aysel E'nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Batman'da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Cudi Mahallesi'nde yaşayan Murat E. (42), eşi Aysel E. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Murat E, tabancayla 5 çocuk annesi Aysel E'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat E. gözaltına alındı, sağlık ekiplerince kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aysel E'nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - 3. Sayfa

Otopsi Batman 3. Sayfa Haberler

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