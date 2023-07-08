Batman'da tartıştığı eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

Cudi Mahallesi'nde yaşayan Murat E. (42), eşi Aysel E. (37) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Murat E, tabancayla 5 çocuk annesi Aysel E'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat E. gözaltına alındı, sağlık ekiplerince kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aysel E'nin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.