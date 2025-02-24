SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Batman'da Takside Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Takside Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan takside yapılan aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni çevre yolu girişinde durdurulan takside yapılan aramada 2 kilogram gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

SGK, 40 metrekarelik dükkandaki büyük sahtekarlığı ortaya çıkardı
img

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
img

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış

Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi! O sözü duyunca gözü dönmüş
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.