Batman'da Takside Uyuşturucu Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan takside yapılan aramada 2 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Batman'da takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni çevre yolu girişinde durdurulan takside yapılan aramada 2 kilogram gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa