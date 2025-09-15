Haberler

Batman'da Taksi Gasbı: 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da bir taksiciyi darbederek gasbeden 1'i kadın 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Taksicinin 4 bin 500 TL ve cep telefonunu alan şüpheliler, adli işleme tabi tutulacak.

Edinilen bilgiye göre, GAP Mahallesi'nde bindikleri ticari taksinin sürücüsünü darbederek bayıltan biri kadın 4 kişi, 4 bin 500 TL ve taksicinin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Kendine geldikten sonra polise başvuran taksici, tanımadığı ve yolcu olarak aldığı 4 kişi tarafından darbedilerek bayıltıldıktan sonra gasbedildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bölgede geniş çaplı çalışma yürüten polis ekipleri zanlıları tespit etti. Adresleri belirlenen zanlılar R.T, İ.B. ve M.E.T. ile E.Ç. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
