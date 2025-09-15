Batman'da Taksi Gasbı: 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da müşteri olarak bindikleri taksiciyi gasbeden 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, GAP Mahallesi'nde bindikleri ticari taksinin sürücüsünü darbederek bayıltan biri kadın 4 kişi, 4 bin 500 TL ve taksicinin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Kendine geldikten sonra polise başvuran taksici, tanımadığı ve yolcu olarak aldığı 4 kişi tarafından darbedilerek bayıltıldıktan sonra gasbedildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bölgede geniş çaplı çalışma yürüten polis ekipleri zanlıları tespit etti. Adresleri belirlenen zanlılar R.T, İ.B. ve M.E.T. ile E.Ç. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar, adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. - BATMAN