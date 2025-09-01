Batman'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Batman çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde, sürücü Sinan E. ve babası Mehmet E. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Olay, çevre yolu stadyum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sinan E. ile babası Mehmet E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
