Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, 13.30'da Batman- Kozluk karayolu yeni havaalanı mevkiinde meydana geldi. T.B., yönetimindeki 43 NY 312 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada T.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı T.B., sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN