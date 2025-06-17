Batman'da Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
Batman-Kozluk karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, 13.30'da Batman- Kozluk karayolu yeni havaalanı mevkiinde meydana geldi. T.B., yönetimindeki 43 NY 312 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada T.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı T.B., sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa