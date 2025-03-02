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Batman'da Takla Atan Kamyonette 4 Yaralı

Batman'da Takla Atan Kamyonette 4 Yaralı
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Batman yeni Siirt çevre yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Batman yeni Siirt çevre yolunda dün gece saatlerinde 72 EF 677 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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