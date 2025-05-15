Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Batman'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı
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Batman kent merkezinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün takla attığı otomobilde 1 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekibi, yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Batman kent merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bayındır Mahallesi'nde 72 EP 292 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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