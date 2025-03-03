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Batman'da Sürücünün Dikkatsizliği Olay Yaratmadı

Batman'da Sürücünün Dikkatsizliği Olay Yaratmadı
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Batman'da el frenini çekmeyi unutan sürücünün aracı, iş yerinin bahçesine düştü. Şans eseri kimse yaralanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Batman'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir iş yerinin bahçesine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde sürücü, otomobilini park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil, bir süre sonra kayarak bir iş yerinin bahçesine düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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