Batman'da sulama kanalında düşen çocuk, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

BATMAN - Batman'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki çocuk, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman'da iki hafta önce girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Günce(13), durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Günce, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Günce'nin cenazesi ailesine teslim edildi.