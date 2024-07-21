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Batman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

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Batman'da Çamlıtepe Mahallesi'nde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, dalgıç ekipler ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Batman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde sulama kanalında boğulma vakası ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, Batman İtfaiyesi dalgıç ekipleri, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler ve vatandaşlar, A.G.'yi (13) kanaldan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alındı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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