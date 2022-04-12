Batman'da su motorunu çalan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

BATMAN (İHA) - Batman merkez ilçesine bağlı Diktepe köyünde su motorunu çalmaya kalkışan 5 şüpheli yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sahipsiz su motoru bulunması olayı ile ilgili, su motorunun çalıntı olabileceği değerlendirildiği, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde 5 şahsın su motorunu tekrar almaya geldikleri esnada suçüstü yakalandıkları belirtildi. Şüpheli E.K., Y.A., S.G., K.D. ve R.Y., Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildi. E.K. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.A., K.D. ve R.Y. ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldığı bildirildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa