Batman'da su kenarında fotoğraf çekmek isterken çaya düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Batman'da su kenarında fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybederek çaya düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Pisyar Çayı'na giden Pelin Baz (15), kıyıdaki kayanın üstüne çıkıp fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan Baz, Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Pelin Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN