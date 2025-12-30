Batman'da soğuk havada çalışmayan araç alev aldı

Batman'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen bir vatandaşın otomobili, soğuk hava ve don nedeniyle çalışmayınca alev aldı. Olayda panik yaşanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Batman merkez Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde aracını çalıştırmak isteyen vatandaş, soğuk havadan dolayı otomobilin çalışmaması üzerine aracı zorladı. Bu sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre sonra otomobil alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN