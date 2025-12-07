Haberler

Gercüş'te karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Gercüş'te karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kırkat köyüne bağlı Öteyaka mezrasında bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle aynı aileden Murat K. (41), Kezban K. (39), Zeynep K. (16), Hamza K. (11), Taha K. (4), Rıdvan K. (3) ve yardım etmeye çalışan bir kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Muğla'da şap hastalığı nedeniyle 11 mahalle karantinaya alındı

O kentimizde çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.